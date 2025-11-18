Сергей Ташуев: «Спартаку» я ни разу не проиграл, но нас не приглашают. Возвышаем иностранцев, это идет из СССР, хотя мы самая умная страна»
Сергей Ташуев огорчен отношением «Спартака» к российским тренерам.
Ранее московский клуб объявил об отставке серба Деяна Станковича с поста главного тренера.
«Пусть руководство решает, их проблемы. Иностранец – не вопрос, у нас все иностранцы. А мы тут сидим убогие.
Когда я работал в «Ахмате», в «Динамо» был Славиша Йоканович – 3:0, 2:1, 2:1. Три матча я выиграл. «Спартаку» я вообще ни разу в жизни не проиграл, а было 8 матчей. Но нас не приглашают, хотя мы побеждаем с низкобюджетными командами.
Странное дело: я занимаю 5-е место с «Ахматом», Личка – 7-8-е с «Оренбургом». И все говорят, что Личка вывел их на новый уровень и почему-то зовут в «Динамо» не меня, а его. Он же европеец.
Я знаю Марцела с Беларуси, обыгрывал его так и так. Но Личка! Мы возвышаем, это идет с Советского Союза, хотя мы самая умная страна», – заявил бывший главный тренер клубов РПЛ.
