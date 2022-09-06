Андрей Мозалев: «Российское фигурное катание интереснее российского футбола. Да и по уровню повыше»

Российский фигурист, чемпион мира среди юниоров поделился идеей собрать свою любительскую футбольную команду.

– Ты недавно был на футболе с Сашей Галлямовым. и так у всех выигрывает, может, есть желание сыграть за него выставочный матч? Глеб Смолкин вот уходил из группы Давыденко в футбол.

– Я футбол в последнее время перестал смотреть. За «Зенит» болею как за родное, питерское. Но не могу сказать, что пристально слежу. Саша – больший фанат, смотрит, ходит.

Прямо уйти в футбол или сыграть матч – такой мысли не закрадывалось. Но есть идея после карьеры собрать свою любительскую команду. Может быть, даже для Медиалиги команду фигуристов.

Но это план после карьеры. Во время карьеры совмещать фигурное катание и футбол не стоит. Риск травмы большой.

– Российское фигурное катание интереснее российского футбола?

– Думаю, да, интереснее. Да и по уровню повыше, – сказал Мозалев.