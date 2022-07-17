«Бавария» и ее ЛГБТ-фанаты поучаствовали в гей-параде в Германии: «Нетолерантности нет места в нашем клубе»

и ее фанаты поучаствовали в Christopher Street Day – ежегодном гей-параде в Германии.

Мюнхенский клуб поддержал объединение своих ЛГБТ-фанатов, которые участвовали в параде. В предыдущие два года Christopher Street Day отменялся из-за коронавируса, но в субботу он состоялся.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал это событие: «Нетолерантности нет места в «Баварии» – ни на поле, ни вне его. Мы очень счастливы, что у нас есть квир-фанаты, что у нас такие прекрасные отношения. И это видно по мероприятиям, которые мы устраиваем. История нашего клуба показывает, как важно бороться за толерантный мир».

Генеральный директор мюнхенского клуба написал: «Был очень рад видеть, сколько сотрудников и фанатов «Баварии» прошли по улицам вместе с нашим объединением болельщиков Queerpass Bayern.

Это показывает, что в нашем клубе действительно живут такие ценности, как разнообразие и терпимость. Для нас в «Баварии» то, что все люди чувствуют себя желанными и ценными, – само собой разумеющееся».

Фото: fcbayern.com