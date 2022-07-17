сделал тату с изображением выигранных им европейских трофеев.

«Это моя татуировка. Радость римлян [после победы в Лиге конференций] побудила меня сделать ее. Тогда я подумал о чем-то особенном, о чем-то, что было бы честью для всех клубов, где я выигрывал еврокубки.

В то же время я хотел уникальную татуировку, такую, которую пока могу сделать только я... Альберто показал мне несколько предложений, я лишь изменил некоторые детали. Вот моя татуировка», – написал тренер «Ромы» в соцсетях.

Португалец выложил фото шаблона татуировки, но не показал, как она выглядит у него на плече, где он набил ее 10 дней назад. На каждом трофее изображены кружочки в цветах клубах, с которыми Жозе побеждал.

Лигу чемпионов он брал с и , Кубок УЕФА/ с «Порту» и , Лигу конференций – с «Ромой».

Фото: соцсети Жозе Моуринью