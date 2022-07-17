Сервисмен сборной России по биатлону Евгений Пермяков скончался в возрасте 53 лет.

Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР). Специалист, который работал в команде с 2009 года, ушел из жизни 15 июля.

«Два года назад врачи поставили Евгению страшный диагноз – рак. Два года он мужественно боролся с этой болезнью и продолжал работать.

Евгений, который постоянно проживал в Молодечно рядом с Раубичами, регулярно приезжал на соревнования и готовил нашим спортсменам лучшие лыжи.

Структуры, на которых российские биатлонисты бежали гонки на Олимпиаде в Пекине, разработал Евгений Пермяков. Он внес значительный вклад в успешное выступление сборной России на Играх-2022.

Союз биатлонистов России и вся биатлонная семья выражают глубокие соболезнования родным и близким Евгения», – говорится в сообщении СБР.

Сегодня также стало известно, что в авиакатастрофе на Камчатке погиб российский биатлонист Игорь Малиновский.