Ведущая телеканала Fox News Томи Ларен раскритиковала .

Баскетболистка участвовала в бойкоте национального гимна США на матчах WNBA в 2020 году, протестуя против действий американской полиции по отношению к чернокожему населению.

В данный момент Грайнер находится под арестом в России по обвинению в контрабанде наркотических веществ. Ранее баскетболистка написала письмо президенту США Джо Байдену с просьбой освободить ее.

«Не понимаю, почему Бриттни Грайнер требует возвращения в страну, которую она считает недостойной своего патриотизма.

Если эта женщина даже не может вытащить свою попу из раздевалки в теплом Финиксе, штат Аризона, чтобы встать и поприветствовать наш флаг в течение двух минут национального гимна, возможно, она действительно не хочет находиться в США.

Может быть, посидев немного в русской тюрьме, она поймет, какая это привилегия – родиться в Америке и быть благодарной США, величайшей нации на Земле. И я действительно надеюсь, что изменит свое отношение», – цитирует Ларен Conservative Brief со ссылкой на Outkick.

Баскетболистка УГМК и «Финикса» была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

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