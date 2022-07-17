⚡️ Вертолет, которым управлял биатлонист Малиновский, найден сгоревшим на Камчатке. Крушение произошло в 13 км от вулкана Узон

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что пропавший вертолет с чемпионом мира по биатлону среди юниоров Игорем Малиновским нашли сгоревшим в 13 км от вулкана Узон.

Трагедия произошла 16 июля.

«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Robinson, который пропал со связи. Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Вчера в районе места крушения наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода. Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения частного вертолета»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Вертолет Robinson RA-07350 вылетел в 12:22 по камчатскому времени 16 июля по маршруту Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон. В назначенное время он не вышел на связь. Вертолетом владела компания «Взлет», принадлежащая Владимиру Малиновскому, отцу биатлониста Игоря Малиновского. 25-летний чемпион мира среди юниоров и управлял воздушным судном.

Утром 17 июля на поиски пропавшего вертолета вылетел Ми-8 МЧС России со спасателями. Накануне начать поисково-спасательную операцию они не могли из-за тумана и сумерек. К поискам также подключился вертолет территориального Центра медицины катастроф со спасателями.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ), сообщает «Коммерсант».

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