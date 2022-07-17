«Бавария» и «Ювентус» устно согласовали трансфер де Лигта за 70+10 млн евро

Защитник Маттейс де Лигт переходит из в «Баварию».

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что трансфер уже устно согласован: мюнхенцы гарантировано заплатят 70 миллионов евро, еще 10 млн могут достаться итальянскому клубу в виде бонусов.

Журналист Bild Кристиан Фальк также подтверждает, что «Юве» принял предложение «Баварии».

Сам де Лигт хочет покинуть «Юве» и перебраться в «Баварию», с которой договорился о контракте до 2027 года с зарплатой 12 млн евро в год.

Де Лигт за три сезона в «Ювентусе» провел 117 матчей, забил 8 голов, отдал 3 результативных паса, заработал 16 желтых и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.