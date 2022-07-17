Сумма трансфера Левандовского в «Барсу» может достичь 60 млн евро: 45 млн гарантированно, еще 5 – за выход в ЛЧ, 10 – за отработанный год контракта (El País)

Стала известна сумма трансфера Роберта Левандовского из «Баварии» в «Барселону».

По информации El País, мюнхенский клуб получит не 45+5 млн евро, как сообщалось ранее, а больше.

выплатит гарантированные 45 млн евро. Еще 5 млн евро получит, если «Барса» будет выходить в Лигу чемпионов в ближайшие сезоны. И еще 10 млн евро каталонский клуб заплатит, если Левандовски отработает первый год контракта полностью.

Таким образом, сумма трансфера игрока, контракт которого с «Баварией» действовал до 2023 года, вероятно, составит 60 млн евро.

Ради «Барсы» Левандовски снижает зарплату. Контракт могут разорвать после второго сезона