Макдэвид – лучший игрок для Fantasy НХЛ, Капризов – 6-й, Василевский – 8-й, Шестеркин – 9-й, Кучеров – 10-й (NHL.com)

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Официальный сайт НХЛ представил рейтинг лучших игроков для игры Fantasy. 

Ценность игроков была определена на основе различных факторов, в том числе результативных действий в минувшем сезоне, включая плей-офф. 

Лучшим игроком признан капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, ставший лучшим бомбардиром как регулярного чемпионата, так и розыгрыша Кубка Стэнли. 

Среди россиян лучшим назван форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. В топ-10 попали 4 российских игрока, а всего в списке представлены 250 хоккеистов (из них 22 россиянина). 

1. н. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. н. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

3. н. Остон Мэттьюс («Торонто»)

4. з. Кэйл Макар («Колорадо»)

5. н. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

6. н. Кирилл Капризов («Миннесота»)

7. н. Микко Рантанен («Колорадо»)

8. в. Андрей Василевский («Тампа»)

9. в. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

10. н. Никита Кучеров («Тампа»)

...13. н. Сидни Кросби («Питтсбург)

...15. н. Александр Овечкин («Вашингтон»)

...20. н. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

...34. в. Илья Сорокин («Айлендерс»)

...35. н. Андрей Свечников («Каролина»)

...53. н. Евгений Малкин («Питтсбург»)

...55. н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

...64. н. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)

...77. н. Павел Бучневич («Сент-Луис»)

...80. в. Сергей Бобровский («Флорида»)

 

 

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