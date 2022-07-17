Де Йонг готов уйти из «Барсы» в «Баварию» – его привлекает клуб. В «МЮ» он не хочет (Diario Sport)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Френки де Йонг Футбол

Френки де Йонг готов уйти из «Барселоны» только в «Баварию».

Как пишет Diario Sport, полузащитник не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед». Его никогда не привлекал английский чемпионат – вариант с переходом в один из клубов АПЛ он даже не рассматривал, когда уходил из «Аякса» в 2019 году.

По-настоящему де Йонга привлекает «Бавария». Стиль игры команды, близость к Нидерландам, Бундеслига и постоянная борьба за победу в Лиге чемпионов могут заставить Френки задуматься об уходе из «Барселоны». Важно и то, что в мюнхенский клуб может перейти Маттейс де Лигт, близкий друг хавбека.

Однако при возможных переговорах могут возникнуть проблемы, так как у руководителей «Баварии» и «Барселоны» не очень хорошие отношения после трансфера Роберта Левандовского.

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