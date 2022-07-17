Де Йонг хочет 15 млн евро бонуса за лояльность от «Барсы», так как он не намерен уходить, а клуб его вынуждает

Френки де Йонг хочет получить от «Барселоны» бонус за лояльность.

Футболист, который отправился в тур по США, несмотря на желание каталонского клуба продать его, по-прежнему говорит партнерам по команде, что не уйдет в другую команду этим летом. Однако ситуация по-прежнему остается неопределенной – де Йонг может как остаться, так и уйти.

По данным As, Френки дал «Барселоне» понять, что хочет получить бонус за лояльность в размере 15 млн евро, даже если согласится покинуть клуб. Де Йонг считает, что имеет право рассчитывать на этот бонус, так как он не хочет уходить из «Барселоны» – это клуб вынуждает его уйти.

Сине-гранатовые хотели продать де Йонга до 30 июня, однако столкнулись с сопротивлением со стороны игрока. В ближайшее время состоятся еще несколько встреч, на которых обсудят будущее 25-летнего полузащитника. Трансфер Френки крайне важен для «Барселоны», которой его уход позволит зарегистрировать новичков.

Основным претендентом на де Йонга является . Однако, как сообщалось, игрок не хочет переходить в английский клуб.