Перед каждым центральным матчем тура Мир РПЛ будут проходить концерты.

Теперь каждые выходные букмекерская компания Winline совместно с РПЛ и основным вещателем турнира – телеканалом «Матч ТВ» – будут определять наиболее статусную и интересную игру.

Перед такими играми будут проходить концерты известных российских артистов. Трансляция центральных матчей будет начинаться на 10 минут раньше, чтобы телевизионная аудитория также могла насладиться предматчевыми шоу.

Первым таким матчем станет встреча – , которая пройдет 17 июля на . Хэдлайнером программы станет совместное выступление Slava Marlow и группы Therr Maitz Антона Беляева, которые вместе исполнят песню «Ты горишь как огонь».

«Сегодня футбол конкурирует с множеством других возможностей провести досуг в выходные, и, чтобы удержать зрителя у экрана и болельщика на стадионе, нужно предложить ему качественный и интересный продукт.

Winline Матч тура – это не только спортивное событие, но и вид семейного досуга, который будет конкурировать с походом в кино, театр, торговый центр, парк и, уверен, поможет нам привлечь новую аудиторию в российский футбол», – прокомментировал и.о. президента РПЛ Александр Алаев.