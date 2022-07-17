«МЮ» заплатит за трансфер Лисандро 57+10 млн евро. Об этом объявил «Аякс»

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«Аякс» сообщил, за какую сумму Лисандро Мартинес переходит в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб заплатит за 24-летнего футболиста 57,37+10 млн евро, сообщает пресс-служба «Аякса».

«Аякс» уточнил, что аргентинцу еще предстоит пройти медосмотр и договориться с «Манчестер Юнайтед» об условиях личного контракта.

Несколько минут назад «МЮ» объявил о переходе Лисандро из «Аякса».

В минувшем сезоне Лисандро провел 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах и забил 1 гол. 

Статистику футболиста, который может сыграть в центре обороны, на левом фланге защиты и в опорной зоне, можно изучить здесь.

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