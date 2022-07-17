«МЮ» заплатит за трансфер Лисандро 57+10 млн евро. Об этом объявил «Аякс»

«Аякс» сообщил, за какую сумму переходит в .

Английский клуб заплатит за 24-летнего футболиста 57,37+10 млн евро, сообщает пресс-служба «Аякса».

«Аякс» уточнил, что аргентинцу еще предстоит пройти медосмотр и договориться с «Манчестер Юнайтед» об условиях личного контракта.

Несколько минут назад «МЮ» объявил о переходе Лисандро из .

В минувшем сезоне Лисандро провел 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах и забил 1 гол.

Статистику футболиста, который может сыграть в центре обороны, на левом фланге защиты и в опорной зоне, можно изучить здесь.