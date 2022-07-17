Линекер об аномальной жаре в Европе: «Ужасно, что мы не делаем все возможное для решения проблемы климата. Катастрофическая ошибка»

высказался об аномальной жаре в Европе.

Жара, засуха и лесные пожары бушуют на западе и юге Европы. В некоторых странах, включая Испанию, Португалию и Францию, температура приближается к 40 градусам. В Испании из-за жары умерло более 300 человек, в Португалии – более 200.

«Ужасно, что мы не делаем все возможное немедленно для решения проблемы изменения климата. Катастрофическая ошибка.

Одни люди заинтересованы в нашем выживании. Другие – в своих банковских счетах. Верьте ученым, а не тем, кто отрицает изменения климата», – написал бывший футболист сборной Англии в твиттере.