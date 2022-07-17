Оздоев выбирает между «Торпедо» и «Уралом». У него есть предложение от бельгийского «Юниона»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев пока не выбрал новый клуб.
По данным «Спорт-Экспресса», сейчас 29-летний хавбек выбирает между «Уралом» и «Торпедо». Также у игрока есть предложение от бельгийского клуба «Юнион».
В минувшем сезоне «Юнион» занял второе место в чемпионате Бельгии. Сезоном ранее он играл во втором бельгийском дивизионе и поднялся в высшую лигу спустя 48 лет после вылета.
Оздоев покинул «Зенит» на правах свободного агента этим летом. Статистику футболиста можно изучить по ссылке.