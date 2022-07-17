«Барса» уверена, что подпишет Кунде. Клуб готов включить в сделку Абде, доплатив 40-45 млн евро

намерена купить защитника Жюля Кунде у «Севильи».

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб уверен, что сможет подписать француза этим летом. Для этой сделки предстоящая неделя будет ключевой.

У «Барселоны» нет опасений по поводу того, что подписать Кунде может клуб из Англии, так как ни один из них еще не делал предложений по защитнику.

Вариант с переходом в каталонский клуб – приоритетный для Кунде. И «Барса», и уже общались с агентом игрока Жорже Мендешем. «Барселона» отказалась платить 60-65 млн евро, которые требовала «Севилья», и Мендеш искал возможные варианты.

Сначала «Барселона» предложила включить в сделку кого-то из игроков, на которых она не рассчитывает, но «Севилью» никто не заинтересовал. Затем возник вариант с включением в сделку , но у него слишком высокая зарплата для андалусийского клуба. После этого Мендеш узнавал, готова ли «Барса» включить в сделку или . Эти игроки особенно привлекают «Севилью».

Вероятно, в сделку по Кунде включат Абде. Он должен был находиться в составе основной команды в предстоящем сезоне, но теперь новички «Барсы» помешают его прогрессу. По этой причине сине-гранатовые готовы расстаться с ним, доплатив за Кунде еще 40-45 млн евро.

Сторонам предстоят длительные переговоры, но теперь трансфер француза выглядит более осуществимым.

В минувшем сезоне игрок сборной Франции провел 44 матча за «Севилью» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.