Роналду назвал фэйком слухи о переговорах со «Спортингом»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия возможные трансферы Жозе Алваладе соцсети Футбол

Криштиану Роналду опроверг слухи по поводу возможного возвращения в «Спортинг».

Сегодня в инстаграме португальского телеканала Sport TV появилась информация, что принадлежащий 37-летнему форварду автомобиль якобы был замечен на территории «Жозе Алваладе» – домашнего стадиона клуба из Лиссабона.

На эту публикацию форвард «Манчестер Юнайтед» в комментариях отреагировал одним словом: «Фэйк».

Роналду не отправился с «МЮ» в предсезонное турне, сославшись на семейные обстоятельства.

Сообщалось, что он хочет сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.

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