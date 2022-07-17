Роналду назвал фэйком слухи о переговорах со «Спортингом»

опроверг слухи по поводу возможного возвращения в .

Сегодня в инстаграме португальского телеканала Sport TV появилась информация, что принадлежащий 37-летнему форварду автомобиль якобы был замечен на территории – домашнего стадиона клуба из Лиссабона.

На эту публикацию форвард в комментариях отреагировал одним словом: «Фэйк».

Роналду не отправился с «МЮ» в предсезонное турне, сославшись на семейные обстоятельства.

Сообщалось, что он хочет сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.