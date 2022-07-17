«МЮ» объявил о трансфере Лисандро из «Аякса»

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Английский клуб сообщил, что договорился с «Аяксом» о трансфере игрока. Официально переход будет оформлен, когда «МЮ» согласует с Лисандро условия личного контракта. Также игроку предстоит еще пройти медосмотр и получить британскую визу.

Вскоре «Аякс» сообщил, что манкунианцы заплатят за 24-летнего футболиста 57,37+10 млн евро.

В минувшем сезоне Лисандро провел 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах и забил 1 гол.

Статистику футболиста, который может сыграть в центре обороны, на левом фланге защиты и в опорной зоне, можно изучить здесь.