«Ливерпуль» потребовал у министра спорта Франции извинений за слова о фанатах после беспорядков на финале ЛЧ

«Ливерпуль» потребовал у министра спорта Франции извинений за слова о фанатах клуба.

Ранее Амели Удеа-Кастера обвинила фанатов «Ливерпуля» в беспорядках на финале , указав, что многие из них прибыли на матч без билетов или с фальшивками.

«Я просто скажу, что мы невероятно удивлены, что кто-то, занимающий такой пост, дает комментарии в тот момент, когда мы еще не до конца разобрались в ситуации.

Независимого расследования, которое позволило бы установить все факты этой ситуации, не было. Как мы говорили в субботу, необходимо независимое и прозрачное расследование того, что случилось на этой игре. Это начало процесса.

Так что давать комментарии на этом этапе, когда еще никакого расследования не было, просто непозволительно. Мы должны узнать факты, чтобы удостовериться в том, что все сцены, которые мы увидели, а это абсолютно позорные сцены, – никогда не повторились.

Давать такие комментарии совершенно бесполезно. Мы считаем, что все должны сильнее сосредоточиться на расследовании, и меньше – на подстрекательских комментариях, в которых слышна попытка отвести от себя ответственность за то, что произошло в субботу вечером.

УЕФА предоставил нашим болельщикам информацию для безопасного проезда на стадион, которой они и воспользовались. Они подошли к стадиону в нужное время в соответствии с указаниями. Проблемы возникли только по прибытии на стадион.

Что касается комментариев, мы были в полном недоумении, когда нам стало известно о них. Думаю, важно, чтобы люди знали, что председатель совета директоров Том Вернер направил письмо французскому министру, чтобы изложить наши взгляды. Он призвал извиниться перед нашими фанатами за эти комментарии», – сказал исполнительный директор клуба Билли Хоган.

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