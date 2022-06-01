Надаль 15-й раз вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Это рекорд

Пятая ракетка мира в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыграл – 6:2, 4:6, 6:2, 7:6. Счет личных встреч стал 30:29 в пользу серба. На Надаль теперь ведет 8:2.

Испанец рекордный 15-й раз вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Он только однажды не взял титул, дойдя до 1/2, – в прошлом году, когда проиграл Джоковичу.

Всего Надаль 37-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема». Больше только у Джоковича (42) и Роджера Федерера (46).

За место в финале он поборется с .

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