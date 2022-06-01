У Драйзайтля 6 матчей подряд с 2+ передачами. Он побил рекорд плей-офф, обогнав Гретцки

Форвард сделал две голевые передачи в матче финала Запада в Кубке Стэнли с «Колорадо» (6:8, 0-1 в серии).

Немец отдал не менее двух результативных пасов в 6-й игре подряд, побив рекорд плей-офф.

Прежнее достижение принадлежало («Торонто», 1994), («Эдмонтон», 1983), Рику Миддлтону («Бостон», 1983) и Тони Карри («Сент-Луис», 1981), у которых была серия из 5 таких матчей.

Всего в 13 играх текущего розыгрыша Драйзайтль набрал 28 (7+21) очков и идет вторым в гонке бомбардиров, отставая от одноклубника Коннора Макдэвида на один балл.