Бензема признан лучшим игроком ЛЧ с 15 голами в 12 играх. Винисиус – лучший молодой игрок турнира

УЕФА признал лучшим игроков Лиги чемпионов-2021/22.

В розыгрыше турнира, который выиграл, форвард провел 12 матчей, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи. В плей-офф он забил три мяча в ворота «ПСЖ», четыре – в ворота «Челси», а также трижды отличился в матчах с «Манчестер Сити».

Группа технических наблюдателей УЕФА назвала 34-летнего нападающего лучшим игроком Лиги чемпионов.

Лучшим молодым игроком чемпионов был признан вингер «Реала» . На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 13 матчах турнира. Бразилец стал автором победного для «Реала» гола в ворота «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов.