Мбаппе, де Брюйне, Рюдигер и по 4 игрока «Реала» и «Ливерпуля» – в символической сборной ЛЧ от УЕФА

УЕФА представил символическую сборную завершившегося розыгрыша .

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Энди Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд (все – ), Антонио Рюдигер ( );

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

Нападающие: Винисиус Жуниор, Карим Бензема (оба – ), («ПСЖ»).

Карим Бензема был признан лучшим игроком турнира, а Винисиуса назвали лучшим молодым футболистом в этой Лиги чемпионов.