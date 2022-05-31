Мбаппе, де Брюйне, Рюдигер и по 4 игрока «Реала» и «Ливерпуля» – в символической сборной ЛЧ от УЕФА

УЕФА представил символическую сборную завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов.
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);
Защитники: Энди Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд (все – «Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Челси»);
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
Нападающие: Винисиус Жуниор, Карим Бензема (оба – «Реал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Карим Бензема был признан лучшим игроком турнира, а Винисиуса назвали лучшим молодым футболистом в этой Лиги чемпионов.