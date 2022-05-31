Мбаппе, де Брюйне, Рюдигер и по 4 игрока «Реала» и «Ливерпуля» – в символической сборной ЛЧ от УЕФА

Теги ПСЖ Карим Бензема Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Лука Модрич Кевин де Брюйне Тибо Куртуа Вирджил ван Дейк Антонио Рюдигер Фабиньо Эндрю Робертсон Трент Александер-Арнолд Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

УЕФА представил символическую сборную завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов.

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Энди Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд (все – «Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Челси»);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

Нападающие: Винисиус Жуниор, Карим Бензема (оба – «Реал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Карим Бензема был признан лучшим игроком турнира, а Винисиуса назвали лучшим молодым футболистом в этой Лиги чемпионов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные