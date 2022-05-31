Алина Загитова: «Если за короткий период удалось освоить профессию журналиста, то, может быть, скоро я смогу стать спортивным функционером»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о возможности стать спортивным функционером.

«Вчера я была на MARSPO Awards 2022 – премии в спорте.🤫 Первая часть моей жизни была связана только со спортом. Тренировки, лед… Пот и кровь.😅 Потом я узнала, что такое спортивная журналистика (не путать с желтой!🥵)

Вокруг спорта так много орбит: журналисты и правильный пиар, болельщики и работа с аудиторией, менеджеры и управленцы… Вчера я увидела всех, кто стоит за российским спортом – руководители, маркетологи, пиарщики. Так много удивительных масштабных проектов!

Вчерашняя премия – арена, лед, футбольное поле, корт – «поле боя» спортивных менеджеров!😎 В этом году я победила в номинации «Спортсмен нового времени» – жюри премии дают ее спортсменам, которые начинают реализовываться в новых ролях.

Сегодня я не только спортсмен, но и журналист. Когда объявили мое имя, были сказаны важные слова, что если за такой короткий период удалось освоить новую профессию, то, может быть, скоро я смогу стать и спортивным функционером.🥰 Невероятно приятно, что моя деятельность получила такое признание.🤩

Я буду и дальше развиваться и продвигать спорт в массы! Нужно будет много учиться новому, но я готова!» – написала фигуристка в соцсетях.

Загитова учится на втором курсе РАНХиГС на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».

Алина Загитова: «Я знаю, что нужно нашему спорту, хочу делать его сильнее и лучше. Пока как спортсмен и телеведущая, а в будущем – кто знает»