Федотов – главный кандидат «Динамо» на пост тренера. Велика вероятность, что он откажет и останется в «Сочи»

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«Динамо» хочет, чтобы команду возглавил Владимир Федотов.

Как пишет Sport24.ru, специалист, работающий с «Сочи», – главный кандидат на пост тренера «Динамо». Он идет под первым номером в шорт-листе московского клуба.

Однако существует большая вероятность, что «Динамо» получит от Федотова отказ.

«Сочи» предложил 55-летнему специалисту новый контракт на улучшенных условиях. В данный момент тренер раздумывает над этим предложением. Владелец южан Борис Ротенберг очень рассчитывает на Федотова и хочет, чтобы он тренировал «Сочи» в следующем сезоне.

Ранее из «Динамо» ушел Сандро Шварц. Сообщалось, что московский клуб может назначить Марко Николича.

В минувшем сезоне «Сочи» стал 2-м в таблице РПЛ, опередив ставшее третьим «Динамо» на три очка.

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