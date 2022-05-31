Федотов – главный кандидат «Динамо» на пост тренера. Велика вероятность, что он откажет и останется в «Сочи»

«Динамо» хочет, чтобы команду возглавил Владимир Федотов.
Как пишет Sport24.ru, специалист, работающий с «Сочи», – главный кандидат на пост тренера «Динамо». Он идет под первым номером в шорт-листе московского клуба.
Однако существует большая вероятность, что «Динамо» получит от Федотова отказ.
«Сочи» предложил 55-летнему специалисту новый контракт на улучшенных условиях. В данный момент тренер раздумывает над этим предложением. Владелец южан Борис Ротенберг очень рассчитывает на Федотова и хочет, чтобы он тренировал «Сочи» в следующем сезоне.
Ранее из «Динамо» ушел Сандро Шварц. Сообщалось, что московский клуб может назначить Марко Николича.
В минувшем сезоне «Сочи» стал 2-м в таблице РПЛ, опередив ставшее третьим «Динамо» на три очка.
Федотов – лучший тренер сезона. Привести «Сочи» к cеребру – это мощнейше
Итоги Шварца в «Динамо»: он построил лучший прессинг РПЛ и раскрыл Захаряна и Тюкавина