Агент Радулова сообщил о подписании контракта с «Ак Барсом» на два года

Агент подтвердил переход хоккеиста в «Ак Барс».

«Соглашение Радулова с казанским «Ак Барсом» рассчитано на два года.

Меня спрашивали: будет ли возвращение Радулова в НХЛ, но как я могу сейчас ответить на этот вопрос? Сейчас два года в , – сказал представитель игрока .

Ранее появилась информация, что Радулов получит 170 миллионов рублей в «Ак Барсе» за два года. В первый год контракта оклад составит 80 млн, во второй – 90.

Таким образом, хоккеист возвращается в спустя шесть лет. Нападающий в 2016 году уехал в НХЛ, подписав контракт с «Монреалем». Перед этим он играл в России за «Салават Юлаев» и ЦСКА.

В этом сезоне 35-летний Радулов выступал за и набрал 22 (4+18) балла за результативность при полезности «минус 20» в 71 матче регулярного чемпионата . В плей-офф он провел 3 матча, не набрав очков.