Агент Радулова сообщил о подписании контракта с «Ак Барсом» на два года

Агент Александра Радулова подтвердил переход хоккеиста в «Ак Барс».
«Соглашение Радулова с казанским «Ак Барсом» рассчитано на два года.
Меня спрашивали: будет ли возвращение Радулова в НХЛ, но как я могу сейчас ответить на этот вопрос? Сейчас два года в «Ак Барсе», – сказал представитель игрока Юрий Николаев.
Ранее появилась информация, что Радулов получит 170 миллионов рублей в «Ак Барсе» за два года. В первый год контракта оклад составит 80 млн, во второй – 90.
Таким образом, хоккеист возвращается в КХЛ спустя шесть лет. Нападающий в 2016 году уехал в НХЛ, подписав контракт с «Монреалем». Перед этим он играл в России за «Салават Юлаев» и ЦСКА.
В этом сезоне 35-летний Радулов выступал за «Даллас» и набрал 22 (4+18) балла за результативность при полезности «минус 20» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он провел 3 матча, не набрав очков.