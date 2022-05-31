Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков высказался об отстранении российских легкоатлетов от международных соревнований.

– Ты согласен, что спецоперация усугубила ситуацию?

– Тут двух мнений быть не может, конечно, усугубила. Но, с другой стороны, как будто повода искали – решение о недопуске приняли легко и молниеносно. Потом еще начали рассылать письма организаторам других соревнований: «Мы не допустили, эти не допустили и вы не допускайте».

World Athletics в теории может отстранить только от тех соревнований, которые они проводят – Elite Series, а это всего шесть крупных стартов, мировые чемпионаты. Через неделю отстранила европейская ассоциация, еще через неделю – «Бриллиантовая лига», все эти организации одна за одной. Легкая атлетика – огромный массовый вид спорта, она не ограничивается чемпионатами мира и Европы.

Например, марафоны попадают под юрисдикцию World Athletics, но напрямую на организаторов соревнований федерация влиять не может. Но им все равно: разослали письма с посылом «рекомендуем не допускать», эти письма слили в сеть. На мой взгляд, это совсем мелко, – сказал Шубенков.