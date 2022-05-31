Савин заявил, что его клуб «Красава» переезжает из России

Теги Евгений Савин Олимп-II дивизион ФНЛ Политика соцсети Красава Футбол

Евгений Савин объявил, что его клуб «Красава» переедет из России.

«Все спрашивают, что будет с клубом «Красава»? Мы будем жить, сохраним цвета, название, часть нынешнего состава и, конечно, свой путь, но уже не в России. Также мы будем искать и развивать молодых и талантливых ребят России и бывшего СНГ.

В ближайшие недели объявим официально о новой локации. Все продолжается», – написал блогер.

Ранее Савин сообщил, что покинул Россию после выпуска ютуб-шоу «КраСава» с участием украинских спортсменов. Затем генеральный секретарь Олимп-ФНЛ-2 заявил, что клуб Савина «Красава» не сыграет в следующем сезоне турнира.

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