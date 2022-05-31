«Ак Барс» анонсировал переход Радулова роликом из фильма «Парк Юрского периода»

«Ак Барс» анонсировал подписание контракта с Александром Радуловым роликом из фильма.
Казанский клуб опубликовал видеоролик из фильма «Парк Юрского периода», рассказывающий о предстоящем официальном подписании контракта с 35-летним игроком.
«Что там в новостях по трансферам пишут?» – говорится в подписи к видео.
Ожидается, что соглашение «Ак Барса» с Радуловым будет рассчитано на два года.
Хоккеист, игравший за «Даллас», получит 80 миллионов рублей за первый сезон и 90 – за второй. Остальная часть зарплаты игрока – бонусная.