«Ак Барс» анонсировал переход Радулова роликом из фильма «Парк Юрского периода»

Теги Ак Барс возможные переходы Даллас Александр Радулов видео НХЛ КХЛ Хоккей

«Ак Барс» анонсировал подписание контракта с Александром Радуловым роликом из фильма.

Казанский клуб опубликовал видеоролик из фильма «Парк Юрского периода», рассказывающий о предстоящем официальном подписании контракта с 35-летним игроком.

«Что там в новостях по трансферам пишут?» – говорится в подписи к видео.

Ожидается, что соглашение «Ак Барса» с Радуловым будет рассчитано на два года.

Хоккеист, игравший за «Даллас», получит 80 миллионов рублей за первый сезон и 90 – за второй. Остальная часть зарплаты игрока – бонусная.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные