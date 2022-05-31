«Уфа» может начать сезон в ФНЛ-2. Профессиональный статус хотят сохранить ради детской школы

«Уфа» может начать следующий сезон в ФНЛ-2.

По данным «Матч ТВ», руководство уфимского клуба намерено сделать все возможное, чтобы «Уфа» сохранила профессиональный статус. Одна из причин – детская школа «Уфы», в которой занимаются более полутора тысяч детей.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что с высокой долей вероятности «Уфа» начнет новый сезон в ФНЛ-2 из-за отсутствия должного финансирования. Но у руководства «Уфы» еще есть надежда на то, что деньги удастся найти, и команда выступит в .

Сообщалось, что «Уфа» может потерять профессиональный статус, если не снизит все зарплаты вдвое.

В начале мая гендиректор клуба Шамиль Газизов говорил, что вылет в ФНЛ может поставить под угрозу существование «Уфы»: «Если «Уфа» вылетит, ее не будет. Мы от госфинансирования пытаемся уйти, но это можно сделать только в РПЛ».

Вчера «Уфа» проиграла в ответном стыковом матче «Оренбургу» (1:2) и по сумме двух встреч (3:4) вылетела из РПЛ. «Уфа» выступит в Олимп-ФНЛ впервые с сезона-2013/14.

«Уфа» вылетела из РПЛ! Прилетело на 95-й от легенды «Оренбурга» – Газизов пугал, что уфимцы в ФНЛ не выживут