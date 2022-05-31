Зинченко в слезах рассказал о мечте украинских игроков: «Поехать на ЧМ-2022 и подарить эти эмоции украинцам в непростое время. Они этого заслуживают»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался перед игрой с Шотландией.

Команды завтра проведут стыковой матч в рамках отбора на , и победитель 5 июня сыграет с Уэльсом.

– Хочу поблагодарить Федерацию футбола Шотландии, сборную Шотландии, всех тренеров и игроков за поддержку и помощь, которую они оказали украинскому народу. Я разговаривал с несколькими игроками шотландской сборной, признателен им за поддержку.

Что касается настроения, то оно боевое. Каждый игрок понимает ситуацию в стране. Хочу заверить всех, что завтра каждый игрок будет отдавать себя не на 100%, а на 200%.

– Какое значение имеет этот матч?

– У каждого из украинцев есть главная мечта – остановить боевые действия (некоторые слова игрока были изменены для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru). Я разговаривал с людьми из разных стран. Я разговаривал с украинскими детьми, они ничего не понимают, но говорят одно: «Я мечтаю о том, чтобы боевые действия закончились».

Но если говорить о футболе, то у нас тоже есть своя мечта – поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в это непростое время. Потому что они этого заслуживают.

Не у многих украинцев будет возможность посетить завтрашний матч, но мы ощутим их поддержку. Можно о многом говорить, но мы должны сделать это на поле. Мы будем стараться сделать украинцев счастливыми, – передает украинская Tribuna.com слова Зинченко.

Во время пресс-конференции игрок «Манчестер Сити» не смог сдержать слез.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Runnacles / Stringer