Оуэн о победе «Реала» в ЛЧ: «Если команда побеждает, это еще не значит, что она лучше. «Ливерпуль» сильнее, «Ман Сити» доминировал над ними 160 минут»

по-прежнему считает, что «Ливерпуль» сильнее «Реала».

Перед финалом Лиги чемпионов бывший игрок «Ливерпуля» и «Реала» заявил, что красные одержат уверенную победу: «Ливерпуль» разнесет «Реал» – 3:1 или 3:0. Мерсисайдцы слишком сильны».

После поражения «Ливерпуля» со счетом 0:1 Оуэн заявил, что не отказывается от своих слов.

«Ливерпуль» делал все правильно, но здесь нужно отдать должное «Реалу». Этот клуб просто выигрывает большие матчи.

Как эксперты, мы должны делиться своей точкой зрения. Я, очевидно, ошибся, как и многие из тех, кто ставил на «Ливерпуль». И Стивен Джеррард, и Рио Фердинанд говорили в эфире то же, что и я. Но вы все знаете гораздо больше, чем мы...

Если команда побеждает, то это еще не значит, что она лучше. Вы бы сказали, что «Реал» обыграет «Ливерпуль», если бы они еще раз встретились на следующей неделе? Или , который доминировал в матчах с ними на протяжении 160 из 180 минут. Я очень уважаю «Реал», но считаю, что сильнее», – написал Оуэн.

Также англичанин высказался о финале чемпионов в эфире BT Sport.

«Реал» справился с ними, но вы же знаете, что один матч – это один матч. Я по-прежнему считаю, что «Ливерпуль» – самая опасная команда Европы, они наводят страх. У них нет двух больших трофеев, чтобы доказать это, и это самая большая пилюля, которую придется проглотить», – сказал Оуэн.

«Свист «Энфилда» убивает меня». Оуэн был идолом «Ливерпуля», но повелся на блеск «Реала» – и стал дома чужим