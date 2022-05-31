2 800 фальшивых билетов просканировано перед финалом ЛЧ. Все – у входов для английских фанатов

Стали известны новые подробности скандала, связанного с посетителями финала .

Как передает RMC Sport, работники, отвечавшие за допуск зрителей на матч между и на «Стад де Франс», просканировали 2 800 поддельных билетов. Такие случаи фиксировались только у входов, предназначенных для английских фанатов.

Подчеркивается, что число фальшивых документов значительно превышает обычные для таких мероприятий показатели. Как правило, речь идет максимум о нескольких сотнях подделок.

Ранее сообщалось, что на игру в Париже незаконно пытались попасть от 30 до 40 тысяч болельщиков. При этом 2700 фанатов с билетами не попали на финал из-за беспорядков у стадиона.

Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ