Зверев впервые обыграл соперника из топ-10 на «Шлеме» и пятый раз вышел в полуфинал ТБШ

Третья ракетка мира в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыграл №6 – 6:4, 6:4, 4:6, 7:6. В четвертом сете он сначала не подал на матч при счете 5:4, а на тай-брейке отыграл сетбол.

Зверев прервал 14-матчевую беспроигрышную серию испанца и нанес ему всего четвертое поражение в этом сезоне.

Для немца, 27-й раз выступающего в основной сетке «Большого шлема», это первая победа над игроком топ-10 на турнирах такого уровня. Ранее он потерпел от них 11 поражений.

Зверев пятый раз вышел в полуфинал на «Шлеме» и второй год подряд – на «Ролан Гаррос».

За место в финале он поборется с или .

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