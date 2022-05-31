«Реал» увеличил предложение по Тчуамени в ответ на 100 млн евро от «ПСЖ». Переговоры продолжаются

За полузащитника активно борются «Реал» и «ПСЖ».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, сторона футболиста договорилась с мадридцами о переходе еще до финала Лиги чемпионов. Однако согласовать с монегасками сумму сделки пока не удается из-да давления, которое оказывает .

Сегодня увеличил предложение до 80 млн евро плюс бонусы. Это, как уточняет журналист Маттео Моретто, стало ответом на стомиллионное предложение парижан.

Переговоры продолжаются, и «Реал» хочет закрыть сделку на этой неделе.