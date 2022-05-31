«Ак Барс» заплатит Радулову 80 млн рублей в первый год контракта, 90 млн – во второй

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«Ак Барс» согласовал контракт с Александром Радуловым.

В ближайшее дни 35-летний нападающий подпишет соглашение с казанским клубом на два года.

Радулов уже провел несколько встреч с руководством «Ак Барса».

Также стали известны финансовые параметры контракта с хоккеистом: по данным «Бизнес Online», Радулов получит 80 миллионов рублей за первый сезон и 90 – за второй. Остальная часть зарплаты игрока – бонусная.

В этом сезоне Радулов выступал за «Даллас» и набрал 22 (4+18) балла за результативность при полезности «минус 20» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он провел 3 матча, не набрав очков.

Россиянин отправился в НХЛ в 2016 году. Перед этим он играл в КХЛ за «Салават Юлаев» и ЦСКА.

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