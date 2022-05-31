Губерниев про Овечкина: «Может спокойно в костюме Putin Team отправиться в Америку. Без него это будут «Вашингтон Poor» – нищеброды из Вашингтона»

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Дмитрий Губерниев считает, что Александр Овечкин может в костюме Putin Team спокойно поехать в США.

«Овечкин может спокойно нацепить на себя костюм Putin Team, сесть в самолет и отправиться в Америку. И его туда с радостью пустят!

Саша как Казимир Алмазов в известном фильме «Укротительница тигров»: «Овечкин – аттракцион! Это имя! Афиша, публика, касса!»

Нынешний «Вашингтон» – это Александр Овечкин. Это понятно всем. Без Овечкина «Вашингтон» никакой не «Кэпиталс».

Без него никаких капиталистов не будет в Вашингтоне. Это будут «Вашингтон Poor», то есть нищеброды из Вашингтона», – заявил комментатор «Матч ТВ».

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