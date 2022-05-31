Слухи об уходе Ваноли, «Челси» продан, Медведев вылетел с «Ролан Гаррос», волейбольный тренер отстранен на 2 года, прощание Левандовского, Okko хочет КХЛ и другие новости

1. Паоло Ваноли покинет «Спартак». По данным «Чемпионата», тренер сообщил об этом окружению. Впрочем, агент итальянца и пресс-служба клуба этот инсайд опровергли. Также появилась информация, что Леонид Федун и Зарема Салихова отойдут от управления «Спартаком», финансировать клуб будет «Лукойл», который получит акции Вагита Алекперова и Александра Матыцина.

2. «Челси» официально продан консорциуму совладельца «Доджерс» Тодда Боэли за 4,25 млрд фунтов.

3. Тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков дисквалифицирован на 2 года за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Он извинился (кажется).

4. Даниил Медведев в трех сетах уступил Марину Чиличу, взяв лишь 7 геймов, и вылетел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Для Медведева это поражение стало самым крупным на «Больших шлемах». Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира.

Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина также вышли в четвертьфинал, где сыграют друг с другом.

5. 2700 фанатов с билетами не попали на финал Лиги чемпионов из-за беспорядков у стадиона. Правительство Франции просит УЕФА выплатить им компенсацию. Министр спорта Франции обвинила фанатов «Ливерпуля» в беспорядках, УЕФА заказал независимый отчет о происшествии.

6. Роберт Левандовски сообщил, что больше не хочет играть за «Баварию». Поляк заявил, что его эра в клубе закончилась.

7. Okko предлагает КХЛ более 1 млрд рублей в год за права на показ матчей. Обсуждается контракт на 5 лет, пишет «Чемпионат».

8. Кубок Стэнли. «Рейнджерс» выбили «Каролину», забросив 6 шайб в седьмой игре (6:2, 4-3). Шестеркин опять отразил 37 бросков и стал 1-й звездой, у Панарина результативная передача.

«Харрикейнс» впервые в истории проиграли решающий матч серии и впервые в этом плей-офф уступили дома. Клуб из Нью-Йорка вышел в финал конференции впервые с 2015 года. Соперником, как и тогда, будет «Тампа».

9. Иско объявил об уходе из «Реала» после 9 лет в клубе и пошутил о Мбаппе.

10. Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова рассказала, как идет расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой. Она сообщила, что расследование стремятся закончить к августу.

11. Себастьян Шиманьски подтвердил, что уходит из «Динамо».

12. Единая лига ВТБ. Финал. 5-й матч. «Зенит» обыграл ЦСКА в гостях и сократил отставание в серии (2-3).

13. «Реал» предложил 80 млн евро за Орельена Тчуамени. Клуб близок к договоренности с «Монако».

14. Бензема, Левандовски, Салах, Куртуа, де Брюйне, Леау – в сборной сезона топ-5 лиг Европы по версии Goal.

15. Австралийскую звезду женской НБА Лиз Кэмбедж обвиняют в расистских оскорблениях в адрес нигерийских баскетболисток.

Цитаты дня.

Геннадий Орлов: «Соболев играет в старомодный футбол, блеснет и пропадает. Разве можно сравнить с Малкомом, Клаудиньо, Юри Алберто?»

Лионель Месси: «Реал» не был лучшей командой в этой ЛЧ, при всем уважении, но при этом всех обыграл»

Президент ИИХФ: «Без России и Беларуси соревнования уже не те. Надеюсь, хоккейная семья скоро воссоединится»

Гендиректор РУСАДА: «Один спортсмен, увидев наших инспекторов, убегал из дома в мороз по снегу в нижнем белье, теряя тапки. Переживали за его здоровье»

Эвра о критике Роналду: «Где бы был «МЮ» без него? У Криштиану 18 голов в АПЛ, ему 37. Можем оставить парня в покое?»

Лионель Месси: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» годом ранее, но в год, когда приз выиграл я, он не был лучшим»

Зарема Салихова: «Спартак» победил вопреки судейскому произволу, псевдоэкспертам и блогерам. Закройте рты хоть сегодня, Москва – красно-белая»