Единая лига ВТБ. Финал. 5-й матч. ЦСКА примет «Зенит»

Теги результаты ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

В понедельник, 30 мая, в Москве состоится пятый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Московский ЦСКА примет санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

Финал (до четырех побед)

Пятый матч

ЦСКА – Зенит
Дата проведения
30 мая, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

ЦСКА ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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