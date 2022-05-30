Единая лига ВТБ. Финал. 5-й матч. ЦСКА примет «Зенит»

В понедельник, 30 мая, в Москве состоится пятый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Московский ЦСКА примет санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Финал (до четырех побед)
Пятый матч
- Дата проведения
- 30 мая, 20.00, «Мегаспорт»
ЦСКА ведет в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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