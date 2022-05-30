Единая лига ВТБ. Финал. 5-й матч. ЦСКА примет «Зенит»

В понедельник, 30 мая, в Москве состоится пятый матч финальной серии плей-офф лиги ВТБ.

Московский ЦСКА примет санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

Финал (до четырех побед)

Пятый матч

ЦСКА ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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