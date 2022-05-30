Бензема, Левандовски, Салах, Куртуа, де Брюйне, Леау – в сборной сезона топ-5 лиг Европы по версии Goal

Издание Goal составило символическую сборную сезона топ-5 лиг Европы.
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);
Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Давид Алаба («Реал»), Тео Эрнандес («Милан»);
Полузащитники: Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рафаэл Леау («Милан»);
Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»).
Составили сборную финалистов ЛЧ: в обороне сплошной «Ливерпуль», в атаке Винисиус вытеснил Мане
Составили совместную сборную «Сити» и «Ливерпуля»: есть Алиссон, Фоден, Тиаго, нет Лапорта, Силвы и Диаса