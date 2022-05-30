Бензема, Левандовски, Салах, Куртуа, де Брюйне, Леау – в сборной сезона топ-5 лиг Европы по версии Goal

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Издание Goal составило символическую сборную сезона топ-5 лиг Европы. 

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Давид Алаба («Реал»), Тео Эрнандес («Милан»);

Полузащитники: Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рафаэл Леау («Милан»);

Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»).

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