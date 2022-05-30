заявил, что больше не хочет играть за «Баварию».

«Моя эра в «Баварии» закончилась. Я больше не вижу возможности продолжать играть за этот клуб.

– серьезный клуб, и я верю, что они не будут меня удерживать. Я не хочу больше здесь играть.

Трансфер – лучшее решение. Надеюсь, они меня не остановят», – заявил нападающий во время пресс-конференции сборной .

В этом сезоне Левандовски забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

Примечание: изначально в новости было написано «Бавария» – несерьезный клуб». Впоследствии источник удалил сообщение с этой фразой, отметив, что фразу про «несерьезный клуб» произнес переводчик Левандовского, а не сам футболист. При этом Роберт не стал поправлять переводчика.