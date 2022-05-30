Роберт Левандовски: «Моя эра в «Баварии» закончилась, не хочу больше здесь играть. Трансфер – лучшее решение»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Польши по футболу возможные трансферы Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски заявил, что больше не хочет играть за «Баварию».

«Моя эра в «Баварии» закончилась. Я больше не вижу возможности продолжать играть за этот клуб.

«Бавария» – серьезный клуб, и я верю, что они не будут меня удерживать. Я не хочу больше здесь играть.

Трансфер – лучшее решение. Надеюсь, они меня не остановят», – заявил нападающий во время пресс-конференции сборной Польши.

В этом сезоне Левандовски забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

Примечание: изначально в новости было написано «Бавария» – несерьезный клуб». Впоследствии источник удалил сообщение с этой фразой, отметив, что фразу про «несерьезный клуб» произнес переводчик Левандовского, а не сам футболист. При этом Роберт не стал поправлять переводчика.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные