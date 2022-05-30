2700 фанатов с билетами не попали на финал ЛЧ из-за беспорядков у стадиона. Правительство Франции просит УЕФА выплатить им компенсацию

2700 болельщиков с билетами не смогли попасть на финал Лиги чемпионов.
Об этом рассказала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. По ее словам, правительство обратилось к УЕФА с просьбой о том, чтобы «2700 человек, которые не смогли присутствовать на матче, получили компенсацию».
Ранее Удеа-Кастера обвинила фанатов «Ливерпуля» в беспорядках, заявив, что многие из них пытались попасть на игру с «Реалом» без билета или с фальшивками. Сообщалось, что 30-40 тысяч фанатов пытались попасть на финал Лиги чемпионов незаконно.