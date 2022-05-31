«Каролина» впервые в истории проиграла 7-й матч серии и впервые в этом плей-офф уступила дома

«Каролина» впервые в истории проиграла 7-й матч серии плей-офф .

Команда уступила (2:6, 3-4) и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли на стадии второго раунда.

До этого «Харрикейнс» выиграли все 6 решающих кубковых матчей.

Серия побед началась в 2006 году, когда «ураганы» обыграли со счетом 4-3 «Баффало» в финале Восточной конференции, а затем «Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли.

В 2009 году прошла «Нью-Джерси» в первом раунде и «Бостон» – во втором. В 2019 году – «Вашингтон» в первом раунде, в этом году – «Бостон» в первом раунде.

«Рейнджерс», в свою очередь, выиграли седьмой матч в 11-й раз в своей истории, поражений у команды 6. При этом в выездных решающих играх счет побед и поражений стал 3-5.

Кроме того, «ураганы» впервые в этом розыгрыше плей-офф проиграли дома. До этого было одержано 7 побед подряд.