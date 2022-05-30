УЕФА заказал независимый отчет о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов

УЕФА заказал независимый отчет о событиях, предшествовавших финалу Лиги чемпионов в Париже.

Отчет подготовит португалец Тиагу Брандау Родригеш, который ранее занимал пост министра образования Португалии, а сейчас является депутатом парламента страны.

Родригеш проведет расследование на безвозмездной основе в качестве гарантии беспристрастности.

УЕФА планирует обнародовать все полученные сведения по итогам расследования, после чего будут приняты все необходимые меры.

Старт финала ЛЧ «Реал» – «Ливерпуль» (1:0) был отложен на 36 минут из-за проблем с безопасностью на стадионе.

Сообщалось, что часть фанатов хотела прорваться на игру без билетов, некоторые перелезали через заборы. Против них применяли слезоточивый газ.

Также появилась информация, что 40 тысяч болельщиков «Ливерпуля» пытались прорваться на финал ЛЧ без билетов. Именно фанатов английской команды министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера обвинила в беспорядках.

Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ 😱😱😱