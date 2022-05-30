Австралийку Лиз Кэмбедж обвиняют с расистских оскорблениях в адрес нигерийских баскетболисток

Австралийскую звезду женской НБА Лиз Кэмбедж обвиняют в оскорблении на расовой почве баскетболисток сборной Нигерии во время товарищеского матча перед Олимпийскими играми в Токио в 2021 году.

Нигерийские баскетболистки, имена которых не называются, утверждают, что центровая во время стычки назвала их «обезьянами» и велела «возвращаться в свою страну третьего мира».

«Она определенно употребила слово «обезьяны» или «обезьяна». Я была на площадке. Она определенно сказала: «Возвращайся в свою страну третьего мира. Я этого не слышала, но ее партнеры по команде подтвердили, что она называла нас обезьянами», – заявила одна из баскетболисток.

Инцидент произошел во время товарищеского матча сборных 13 июля 2021 года, накануне Матча всех звезд женской НБА в Лас-Вегасе.

В сети появилось видео, на котором Кэмбедж ударяет локтем в голову одну из нигерийских баскетболисток. После этого австралийка покинула площадку, но позже вернулась в игру и сцепилась с другой соперницей. Когда Кэмбедж заменили и она направилась к скамейке запасных, нигерийка подошла к ней сзади и ударила кулаком в висок. Согласно сообщению, в этот момент Кэмбедж произнесла расистские оскорбления.

После матча Кэмбедж, чей отец родом из Нигерии, извинилась перед нигерийской командой, однако игроки не поверили в искренность ее извинений.

«Хоть она и австралийка, мы знали, что она наполовину нигерийка. Так что до этого инцидента мы считали ее одной из нас», – сказала одна из баскетболисток сборной Нигерии.

Позже Кэмбедж объявила, что отказывается от участия в Олимпийских играх в Токио, отложенных из-за коронавируса, сославшись на свое психическое и физическое здоровье.

В воскресенье Кэмбедж отреагировала на публикацию в австралийском издании и сделала заявление в Instagram, в котором отрицает, что произносила расистские оскорбления в адрес баскетболисток сборной Нигерии.

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