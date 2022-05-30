Президент ИИХФ: «Без России и Беларуси соревнования уже не те. Надеюсь, хоккейная семья скоро воссоединится»

Люк Тардиф заявил, что ждет возвращения России и Беларуси в хоккейную семью.

– После вашего избрания в сентябре все хотят понять, есть ли у вас симпатии к нашей стране, которые были у Фазеля?

– Мне бы хотелось, чтобы обо мне так же говорили, но нужно учитывать обстоятельства, а они изменились. Поверьте мне, это сложно понять, но сейчас речь идет о безопасности.

Вы уже спрашивали, есть ли намерение отстранить федерации России и Беларуси, но я никогда этого не сделаю. Мы сохраняем контакты, чтобы как можно быстрее мы были готовы к перезагрузке и возобновлению полноценного сотрудничества.

У нас хорошие отношения с – мы разговаривали с ним недавно, я поздравил его с переизбранием. Он ждет возвращения России и Беларуси в хоккейную семью, как и я, потому что соревнования без этих двух стран уже не те.

Все знают, что однажды хоккейная семья воссоединится, надеюсь, это произойдет как можно быстрее. Но сейчас ситуация не зависит только от нас, однако мы готовимся. Все будут суперсчастливы, когда все вернется на свои места. Надеюсь, это произойдет скоро, – сказал президент .

Ранее сборная России была отстранена от участия в ЧМ по хоккею 2022 и 2023 года. Юниорская сборная не выступила на ЮЧМ-2022 в Германии, а молодежная сборная пропустит августовский МЧМ-2022 в Канаде.

«ЧМ без России – помойка. Негодяи, Фазель бы такого не допустил». Кожевников об отстранении России от ЧМ по хоккею 2023