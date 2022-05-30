Геннадий Орлов: «Соболев играет в старомодный футбол, блеснет и пропадает. Разве можно сравнить с Малкомом, Клаудиньо, Юри Алберто?»

Геннадий Орлов дал комментарий касательно игры Александра Соболева.
Нападающий «Спартака» забил мяч в ворота «Динамо» (2:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.
– Вы нередко критиковали Соболева. Он вас убедил?
– На уровне РПЛ он неплох, молодец. Но если сравнить его с европейскими чемпионатами? Что получится?
– Что?
– На мой взгляд, он играет в старомодный футбол. Блеснет и пропадает.
Разве его можно сравнить с мобильным Малкомом, Клаудиньо, Юри Алберто? Кстати, футбол Дзюбы тоже устарел...
Соболеву надо добавлять. Я бы не сказал, что он сильно прогрессирует.
– Зато забил 7 голов в 8 матчах.
– Ну и что? Вы знаете, мы вообще-то обсуждаем команду, которая заняла 10-е место. Ну что тут можно анализировать? – заявил комментатор.