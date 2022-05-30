Геннадий Орлов: «Соболев играет в старомодный футбол, блеснет и пропадает. Разве можно сравнить с Малкомом, Клаудиньо, Юри Алберто?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России Геннадий Орлов Малком Клаудиньо Родригес Александр Соболев Юри Алберто Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов дал комментарий касательно игры Александра Соболева.

Нападающий «Спартака» забил мяч в ворота «Динамо» (2:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

– Вы нередко критиковали Соболева. Он вас убедил?

– На уровне РПЛ он неплох, молодец. Но если сравнить его с европейскими чемпионатами? Что получится?

– Что?

– На мой взгляд, он играет в старомодный футбол. Блеснет и пропадает.

Разве его можно сравнить с мобильным Малкомом, Клаудиньо, Юри Алберто? Кстати, футбол Дзюбы тоже устарел...

Соболеву надо добавлять. Я бы не сказал, что он сильно прогрессирует.

– Зато забил 7 голов в 8 матчах.

– Ну и что? Вы знаете, мы вообще-то обсуждаем команду, которая заняла 10-е место. Ну что тут можно анализировать? – заявил комментатор.

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