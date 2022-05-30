Лионель Месси: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» годом ранее, но в год, когда приз выиграл я, он не был лучшим»

Лионель Месси отреагировал на заявления Роберта Левандовского о наградах «Золотой мяч» и The Best.
Форварда «Баварии» удивило, что аргентинец не проголосовал за него в премии The Best, хотя до этого нападающий «ПСЖ» говорил, что поляк должен был получить «Золотой мяч» за 2020 год.
«Все могут говорить все что думают, и, естественно, он тоже может говорит все что хочет.
Я не разделяю его мнение, но, если честно, и не придаю ему особого значения. Он может говорить все что угодно, мне это не интересно.
Однако те слова были сказаны мной от чистого сердца, я действительно так считал.
Я говорил, что он заслуживал «Золотой мяч», потому что он был лучшим годом ранее, но в год, когда приз выиграл я, он не был лучшим. Но он пусть думает так, как считает нужным», – заявил Месси.