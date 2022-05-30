Лионель Месси: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» годом ранее, но в год, когда приз выиграл я, он не был лучшим»

отреагировал на заявления Роберта Левандовского о наградах «Золотой мяч» и The Best.

Форварда «Баварии» удивило, что аргентинец не проголосовал за него в премии , хотя до этого нападающий говорил, что поляк должен был получить за 2020 год.

«Все могут говорить все что думают, и, естественно, он тоже может говорит все что хочет.

Я не разделяю его мнение, но, если честно, и не придаю ему особого значения. Он может говорить все что угодно, мне это не интересно.

Однако те слова были сказаны мной от чистого сердца, я действительно так считал.

Я говорил, что он заслуживал «Золотой мяч», потому что он был лучшим годом ранее, но в год, когда приз выиграл я, он не был лучшим. Но он пусть думает так, как считает нужным», – заявил Месси.