Шестеркин – 1-я звезда седьмого матча с «Каролиной». Вратарь «Рейнджерс» отразил 37 из 39 бросков

признан первой звездой седьмого матча серии против «Каролины».

выиграли у «Харрикейнс» (6:2) на выезде и со счетом 4-3 одержали победу в полуфинале Восточной конференции.

Российский голкипер клуба из Нью-Йорка отразил 37 бросков из 39, пропустив две шайбы в третьем периоде.

Шестеркин отразил 16 бросков в первом периоде, 12 – во втором, 9 – в третьем. Подробную статистику 26-летнего вратаря можно изучить здесь.

В финале Восточной конференции «Рейнджерс» с Шестеркиным встретятся с «Тампой», за которую также выступает российский вратарь – Андрей Василевский.

Шестеркин для «Рейнджерс» больше, чем вратарь. Он помогает команде в деталях, о которых другие просто не думают